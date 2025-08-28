Presunto feminicidio en SJM: joven es hallada muerta en vivienda donde alquilaba una habitación

Una joven identificada como Allison Díaz, de 20 años, fue hallada sin vida en el interior de la vivienda donde alquilaba una habitación en el distrito de San Juan de Miraflores. Los principales sospechosos del crimen serían dos sujetos con los que la víctima fue vista por última vez en el exterior del inmueble.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron que, alrededor de las 11:00 p. m., Allison se encontraba acompañada por ambos hombres. Media hora después, las imágenes muestran a la joven en evidente estado de vulnerabilidad: no podía caminar por sí sola y era sostenida por uno de los sujetos, quien incluso intenta abrazarla antes de ingresar con ella a la vivienda. Cuarenta minutos más tarde, uno el hombre fue captado saliendo solo de la casa.

PIDEN JUSTICIA

Allison había llegado desde Chiclayo hace dos años con el propósito de continuar sus estudios en la capital. Su madre señaló que uno de los sospechos frecuentaba a su hija. Además, denunció negligencia por parte de la comisaría del sector y exigió justicia para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

"Pido a la ministra de la Mujer su apoyo para que este acto no quede impune, para que otras niñas no pasen los mismo", indicó entre llantos.