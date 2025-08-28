Extorsionadores ahora usan explosivos con control remoto para atemorizar a transportistas

La violencia criminal sigue escalando en Lima. Un artefacto explosivo fue hallado en el interior de una combi que cubría la ruta desde el óvalo Dos de Mayo hacia el Callao. De milagro, la bomba no detonó gracias a la rápida intervención de la UDEX, pero el hallazgo estuvo acompañado de un mensaje que causó pánico entre transportistas y pasajeros.

La carta extorsiva, firmada por Miguel Ángel Marín Mazzeti, alias “Tito”, advertía que de no alinearse a sus exigencias, los próximos en morir serían un chofer y un cobrador. Incluso, incluyó un número de WhatsApp para que las víctimas se comuniquen directamente con él.

Según la Policía, alias Tito está sindicado en al menos ocho crímenes ligados al cobro de cupos y extorsión en Lima. Ahora habría recurrido al uso de tecnología y explosivos para sembrar terror entre las empresas de transporte.

ALIAS 'TITO' BUSCARÍA FORTALECER ESTRUCTURA CRIMINAL

Para los investigadores, el accionar de alias Tito busca fortalecer su estructura criminal, consolidar el control del corredor Lima–Callao y rivalizar con otras organizaciones como “El Monstruo” o los Antitren. Esto podría desencadenar una nueva guerra por la hegemonía del crimen organizado en la capital.