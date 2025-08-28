Cae alias ‘Puñete’: delincuente rompía ventanas de vehículos a golpes para robar

Con violencia y a golpes de puño, un sujeto destrozó la ventana de una camioneta para robarle el celular a una mujer en La Victoria. Lo que no imaginaba es que agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna ya lo tenían bajo seguimiento, lo que desencadenó una persecución con disparos al aire que culminó en la intersección de la avenida Isabel La Católica con el jirón Huascarán.

La víctima relató que se encontraba dentro de su vehículo cuando el sujeto rompió la luna y trató de llevarse más pertenencias. El jefe del Escuadrón Verde, coronel Pedro Rojas Tipto, explicó que el sujeto actuaba con salvajismo contra sus víctimas. “Rompía con sus propias manos las lunas de los vehículos y se apoderaba de las pertenencias que encontraba dentro”, precisó.

SUJETO TENÍA ANTECEDENTES

El detenido fue identificado como Hugo Vigio Palacios (27), alias “Puñete”, con antecedentes por robo y hurto agravado. Tras ser reducido, mostró una actitud contraria a la violencia con la que cometía los delitos, incluso negándose a identificarse.

Finalmente, alias Puñete fue puesto a disposición del Módulo Integral de Seguridad y Justicia La Victoria–San Luis, acusado de robo agravado en flagrancia.