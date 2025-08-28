Sicario confiesa que recibió S/ 2 mil para asesinar a chofer de cúster en El Agustino

Una feroz persecución policial permitió la captura de dos sicarios que minutos antes habían asesinado a balazos a un conductor de transporte público en El Agustino. El hecho quedó registrado en imágenes exclusivas de cámaras de seguridad y bodycams de los serenos que participaron en la operación.

El ataque ocurrió cuando el chofer de una cúster fue interceptado por los criminales, quienes dispararon a quemarropa contra él, dejándolo gravemente herido dentro de la unidad. A pesar de los intentos por sobrevivir, la víctima —un ciudadano venezolano— falleció en el lugar.

Uno de los detenidos fue identificado como Anthony José Guevara Sarmiento, de nacionalidad venezolana, quien confesó haber recibido 2 mil soles por ejecutar el crimen. Según dijo, disparó al menos cinco veces contra la víctima.

Detenidos pertenecerían a “Los Desa – Antitren”

Las investigaciones revelan que los detenidos pertenecerían a “Los Desa – Antitren”, una facción criminal vinculada al Tren de Aragua, que opera en Lima norte con extorsiones a empresarios de transporte público y trata de personas. Según fuentes policiales, incluso colocan choferes en algunas líneas para controlar directamente el negocio y someter a las víctimas a pago de cupos bajo amenaza de muerte.