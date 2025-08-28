Explosivo estalla en manos de delincuente cuando intentaba extorsionar farmacia

Un intento de extorsión terminó con un delincuente gravemente herido luego de que el explosivo que llevaba en sus manos se activara antes de colocarlo en una farmacia ubicada en la avenida Belaunde, en Comas. El hecho ocurrió durante la noche, en una zona comercial, generando pánico entre los vecinos y transeúntes.

El autor fue identificado como Moisés Sosa Bejarano, de 23 años, quien registra antecedentes policiales por robo agravado. Testigos aseguraron haberlo visto merodeando el lugar minutos antes de la explosión. Tras la detonación, Sosa quedó ensangrentado y retorciéndose de dolor, al punto de suplicar a los paramédicos que le amputaran la mano herida.

Serenos y policías que llegaron a la escena hallaron un morral que contenía objetos personales del agraviado, además de una billetera con el DNI del sospechoso, un cargador y otras pertenencias. En el lugar también se encontró una mototaxi con manchas de sangre que serían del extorsionador.

DAÑOS MATERIALES

El sujeto fue trasladado al hospital de Collique, donde permanece internado con custodia policial. La detonación ocasionó daños materiales en la fachada de la farmacia, incluyendo un forado provocado por el estallido del artefacto explosivo.