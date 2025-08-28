Extorsionan a cantante de música folclórica: le exigen el pago de S/8 mil

Al parecer la criminalidad le está ganando la batalla al Gobierno de Dina Boluarte. Nadie puede estar tranquilo en Lima. Una cantante que se dedica a la música folclórica se ha convertido en una víctima de extorsionadores.

En conversación con 24 Horas, la mujer reveló que desde hace más de dos semanas atrás, los delincuentes se comunicaron con ella y su manager, para exigirle el pago de S/8 mil, caso contrario iban a atentar contra su vida.

“Hace 15 días, recibí un sobre con dos balas amenazándome a mí y promotor. Me están pidiendo S/8 mil y tenía un plazo de 24 horas para hacerlo, Fui a hacer la denuncia (…) Pedí que Policías cuidarán mi casa, pero solo fue por un día y luego desaparecieron”, manifestó.

NUEVO ATENTADO Y NUEVO MONTO A PAGAR

Al hacer caso omiso a las exigencias de los extorsionadores. En la madrugada del último miércoles, los criminales detonaron un artefacto explosivo en la puerta de su vivienda con un mensaje exigiéndole un pago de S/80 mil.