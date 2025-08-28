A bordo de motocicletas: delincuentes asaltan a cambista en el Centro de Lima

La ola de inseguridad ciudadana continúa ganándole la batalla a las autoridades del Gobierno. En horas de la mañana de este jueves 28 de agosto, cuatro delincuentes a bordo de motocicletas asaltaron a un cambista en el Jr. Montevideo en el Centro de Lima.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, se observa a los hampones llegando a la ubicación de su objetivo, y de un momento, con armas en mano, interceptaron a su víctima para quitarle todo el dinero que tenía.

Los criminales no tardaron más de 30 segundos. Al tener todo el botín, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido, mientras los comerciantes y transeúntes, trataron de comunicarse con la Policía Nacional del Perú (PNP) para que hagan un operativo.

Finalmente, el dinero robado asciende hasta los 50 mil soles, por lo que, la víctima denunció el hecho ante las autoridades competentes. Además, pidió mayor vigilancia por la zona, ya que, meses atrás también se registró un hecho similar.