Ministro de Transportes plantea su propio tren Lima-Chosica: “No habrá vagones de 40 años”

Al parecer los inconvenientes entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), no tienen fecha de acabar. Esta vez, el titular de la cartera, César Sandoval, hizo una increíble revelación.

En medio de una entrevista en Exitosa, Sandoval Pozo reveló que desde su entidad se está proponiendo el planteamiento de un tren Lima-Chosica, al igual que Rafael López Aliaga, sin embargo, su obra no contará con vagones antiguos, como los presentados por el burgomaestre de la capital, que han sido donados por Caltrain.

“Estoy coordinando con el MEF porque también como el tren Lima-Ica, Lima-Barranca, Lima-Abancay, vamos a poner en marcha nuestro proyecto de trenes de cercanía, que incluye Lima-Chosica. Esos trenes de 40 años que han sido descartados en Estados Unidos, serán descartados también en Cusco, no serán usados”, manifestó.

¿DÓNDE ESTÁN LOS TRENES DE CALTRAIN?

Luego de la llegada del segundo lote de los trenes de Caltrain el último fin de semana, los vagones procedentes del territorio norteamericano, se encuentran estacionados en el Parque de la Muralla, espacio que llegan miles de personas al día y lo consideran como un atractivo turístico, sin embargo, no hay fecha de que comiencen a usarse.