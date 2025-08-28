Sheyla Gutiérrez: Estado peruano asumirá gastos de repatriación de su cuerpo

Tras conocerse un presunto nuevo caso de feminicidio en agravio de la ciudadana peruana, Sheyla Gutiérrez, en Estados Unidos, a manos de Jossimar Cabrera Cornejo, supuesto asesino de la connacional, el padre de la víctima anunció que el Estado se hará cargo de los gastos que se puedan generar para repatriar el cuerpo de su hija.

“Nos reunimos en la Cancillería, donde están cumpliendo una función abnegada en cuanto a los trámites para obtener la repatriación de mi hija. Aproximadamente, en una semana o semana y media se estará concluyendo (la repatriación) por parte de Estados Unidos (…) El Ministerio de la Mujer nos está apoyando en los gatos del sepelio”, comentó.

SERÁ RECLUIDO EN UN PENAL DEL PERÚ

En conversación con 24 Horas Mediodía, la hermana de Sheyla Gutiérrez, manifestó que hoy se realizará una audiencia contra Cabrera Cornejo de control de identidad. Además, se conocerá el centro penitenciario donde será recluido hasta que aprueben su extradición.

“Se realizará una audiencia virtual de identificación, la cual será breve. Se determinará a que penal irá, donde permanecerá hasta el momento que se apruebe su extradición. Lo cual pedimos a las autoridades para que se haga justicia”, expresó.