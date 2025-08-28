Erick Moreno: Gobierno aprueba extradición de delincuente “El monstruo” desde Paraguay

El Ejecutivo aprobó la extradición desde Paraguay de Erick Moreno, alias El Monstruo, cuando sea detenido, para que cumpla en Perú una sentencia por robo agravado. La decisión se oficializó hoy mediante la Resolución N° 169-2025-JUS, publicada en El Peruano.

El proceso de extradición fue solicitado por el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte. Luego, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud, que ahora ha sido ratificada por el Gobierno.

CONO NORTE

El Ministerio del Interior incluyó a Erick Moreno en la lista de Los más buscados el 28 de diciembre de 2023. La Octava Sala Superior Penal lo condenó a 32 años de prisión por múltiples delitos. Tras fugar del país se sabe que estuvo en Bolivia, Paraguay y luego en Brasil.

Moreno Hernández es investigado como presunto líder de la sanguinaria banda criminal Los Injertos del Cono Norte. Las autoridades indican que esta red delictiva estaría implicada en diversos secuestros y extorsiones a empresarios, trabajadores y emprendedores.