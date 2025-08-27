El Agustino: capturan a sicarios que asesinaron a chofer de cúster

Una persecución que se prolongó por varios distritos permitió la captura de dos sicarios responsables del asesinato de Humberto Antonio Yepes Álvarez, chofer de la línea 505, quien fue atacado mientras conducía su unidad de transporte público. El operativo contó con la participación de agentes del Serenazgo.

La intervención se inició en el distrito de Santa Anita, continuó por El Agustino y culminó en el óvalo El Derby, en Surco. Durante el trayecto, los delincuentes abrieron fuego contra los agentes, lo que desató momentos de tensión en plena vía pública, según relató el alcalde de El Agustino, Richard Soria.

Los detenidos fueron identificados como Anthony José Guevara (28) y Luis Miguel López Guerrero (27), ambos de nacionalidad venezolana. Tras su captura, fueron trasladados a la comisaría de Salamanca, donde permanecen bajo custodia policial mientras se llevan a cabo las diligencias de acuerdo a ley.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El alcalde de El Agustino, Richard Soria, aseguró que en las próximas horas, los sujetos intervenidos serán puestos a disposición de la Depincri del distrito para llevar a cabo las diligencias correspondientes y continuar con las investigaciones que determinen las circunstancias y motivaciones de este crimen.