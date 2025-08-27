Fiscalía acusará a trabajadores de Corpac y LAP por accidente en Jorge Chávez que dejó tres bomberos muertos

A casi tres años del trágico accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, en el que tres bomberos perdieron la vida tras el choque de su camión con un avión, el proceso judicial se acerca a su etapa decisiva. La investigación preparatoria ha concluido y la Fiscalía se alista a solicitar la audiencia de control de acusación contra los presuntos responsables.

De acuerdo con la investigación fiscal, siete controladores de Corpac —Marcelo Rodríguez, Reynaldo Bravo, Sarita Alcántara Carthy, Wilber Ruiz, Diego Escudero y Ester Ramos—, así como cuatro trabajadores de Lima Airport Partners (LAP), Abraham Vega, Juan Salas, Paul Sánchez y Carlos Peña, serán acusados por el delito de homicidio culposo agravado.

El abogado de las familias de los bomberos fallecidos, Jimmy Sotomayor, señaló que existen pruebas contundentes contra los investigados. Las familias de las víctimas reclaman una reparación civil de un millón y medio de dólares por cada bombero fallecido, además de una pena efectiva de cárcel para los acusados.

CORPAC SE PRONUNCIA

Por su parte, Corpac informó que no emitirá declaraciones hasta que el Ministerio Público formalice la denuncia penal. La entidad recordó que ya existe una resolución técnica de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación que determinó la causa del siniestro.