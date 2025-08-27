Dina Boluarte tras allanamiento a vivienda de su hermano: “Sé que quieren desestabilizar al gobierno”

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público allanaron la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, así como oficinas vinculadas a Juan José Santiváñez, exministro del Interior y actual titular de Justicia. La operación forma parte de una investigación fiscal sobre presunta organización criminal en la que ambos nombres aparecen mencionados.

Desde Palacio de Gobierno, Dina Boluarte expresó su solidaridad con su hermano y criticó duramente la labor de la Fiscalía. “Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico menos penal”, afirmó la mandataria, al tiempo que aseguró que Nicanor Boluarte afronta con valentía lo que calificó como una persecución.

La jefa de Estado sostuvo que el verdadero objetivo de estas investigaciones no es su hermano, sino su gobierno. “Sé que quieren desestabilizar al gobierno, pero desde acá le digo a esos fiscales y jueces: esta presidenta es más valiente de lo que ustedes se imaginan y no les tengo miedo”, manifestó, acusando a sectores del sistema de justicia de intentar minar su gestión.

UN NUEVO PROYECTO

En medio de las sospechas de algunos congresistas que vinculan la presencia de Santiváñez en el gabinete con un eventual retiro del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Boluarte anunció un nuevo proyecto. “Mi gobierno está preparando un proyecto de ley de la soberanía nacional. No vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos interfieran en nuestras decisiones soberanas”, declaró la mandataria.