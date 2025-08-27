Operativo “Ícaro 2025”: todo sobre el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte

La Fiscalía y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanaron este miércoles 27 de agosto la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en San Borja. La intervención formó parte del operativo denominado “Ícaro 2025”, orientado a desarticular una presunta organización criminal vinculada al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Según el auto judicial, Nicanor Boluarte figura como “tercero vinculado” y no como investigado directo. Durante los primeros minutos del allanamiento estuvo acompañado por un defensor público, quien aseguró que el intervenido mostró disposición a colaborar. Su abogado particular, Luis Vivanco, rechazó cualquier nexo con actividades mineras o con el excoronel PNP Percy Tenorio, nombres que aparecen en la investigación.

El documento fiscal sostiene que Santiváñez habría conformado una red delictiva desde antes de su paso por el Ministerio del Interior, captando personas de confianza y funcionarios públicos para obtener beneficios económicos. Entre los hechos investigados se encuentran supuestos contratos irregulares en favor de Tenorio, favorecimientos ilícitos a la mina El Dorado en Ayacucho, cobros indebidos para asegurar la permanencia de generales de la Policía y acciones de encubrimiento.

OFICINA DE PERCY TENORIO

El allanamiento también alcanzó la oficina del excoronel PNP Percy Tenorio en San Isidro y la sede de la Defensoría de la Policía, dirigida por el general Máximo Ramírez. La Fiscalía busca determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y establecer si existió un entramado destinado a proteger y beneficiar a Nicanor Boluarte, a quien dentro de la presunta red se le conocía como “el hermanísimo”.