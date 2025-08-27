‘Los Vaticanos’ y ‘Los Chukys’ se disputan el cobro de cupos en Puente Piedra

La violencia por el control del cobro de cupos en el transporte público sigue cobrando fuerza en Lima Norte. Esta vez, un nuevo atentado se registró en el paradero informal de La Ensenada, en Puente Piedra, donde un extorsionador disparó contra una combi repleta de pasajeros para exigir que el conductor “se alinee” al pago de cupos.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando varias unidades se alistaban para iniciar el servicio. Un sujeto interceptó a una de ellas y, sin importarle la presencia de usuarios a bordo, abrió fuego en dos oportunidades mientras lanzaba amenazas.

Los conductores de la zona denunciaron que se encuentran atrapados en medio de la disputa entre dos bandas criminales: “Los Chukys” y “Los Vatikano”. Ambas organizaciones se disputan el control de las extorsiones en el distrito.

EXIGEN 10 SOLES DIARIOS

Los extorsionadores exigen alrededor de 10 soles diarios a cada vehículo y mantienen una estricta vigilancia sobre quienes acceden al pago. “Saben tu dirección, tu placa, hasta te piden fotos si no trabajas. Es como si fueran nuestros jefes, nuestros dueños”, denunció otro conductor.