Atacan con explosivo bus de la empresa 'Huandoy': dos bandas se disputarían el cobro de cupos

El humo cubrió el interior de un bus de la empresa Huandoy en Carabayllo luego de que delincuentes lanzaran un explosivo en la unidad que acababa de culminar su recorrido nocturno. El ataque ocurrió cuando el último pasajero descendía en la parada final, a pocos metros de la cochera de la empresa.

Agentes de la Policía Nacional y personal de la UDEX llegaron hasta el lugar para realizar las pericias. Una de las hipótesis apunta a que los criminales habrían utilizado una emulsión, mezcla de líquidos químicos que se activa con fuego.

Por la mañana, la cochera de la empresa permaneció cerrada, sin que ninguna unidad saliera a trabajar. Conductores y cobradores permanecieron reunidos sin declarar, mientras que decenas de pasajeros se vieron afectados.

SEGUNDO ATENTADO

Este es el segundo atentado contra la empresa Huandoy en menos de una semana. El pasado 16 de agosto un explosivo fue detonado en la puerta de la cochera. El representante legal de la empresa sostuvo que actualmente ya pagan a una organización criminal; sin embargo, estos últimos atentados estarían vinculados a la presión de una segunda banda de extorsionadores.