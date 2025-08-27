¡Atención! Denuncian nueva modalidad de estafa a través de alquiler de vehículos

Muchas personas sueñan con tener su casa propia acompañado del vehículo ideal, sin embargo, para lograrlo muchos de ellos, buscan saltarse etapas e intentan alcanzar sus objetivos a un menor costo.

La unidad de investigación de 24 Horas Mediodía, pudo conocer que existe una nueva modalidad de engañar a los ciudadanos a través de las redes sociales. Go Rent Perú, es la entidad que luego de estafar decidió desaparecer.

¿QUIÉNES SON LOS ACUSADOS?

De acuerdo a las revelaciones de las víctimas que cayeron ante los engaños de esta supuesta empresa, los encargados de manejar la entidad son Orlando Chamorro, quien hace la labor de un mediador, y Jorge Pacheco, presente gerente y titular de Go Rent Perú.

A pesar de no superar los 25 años, Pacheco y Chamorro, tiene una serie de denuncias por estafa agravada, apropiación ilícita y hasta formar parte de una organización criminal que estaría en busca de incautos con el propósito de seguir mintiendo.

Finalmente, este caso ya se encuentra en manos de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero las víctimas buscan respuestas al respecto de este caso, por lo que, exigen que sus unidades sean entregadas de inmediato.