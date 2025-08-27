Abogado de Sheyla Gutiérrez sobre presunto feminicida: “Investigación se llevará en EE. UU.”

En horas de la mañana de este miércoles 27 de agosto, se conoció que el principal sospechoso del asesinato de Sheyla Gutiérrez en Estados Unidos, identificado como Jossimar Cabrera Cornejo, decidió entregarse a las integrantes de la Interpol en Lima.

Ante esta situación, el abogado de la víctima, comentó que el presunto feminicida deberá responder a las autoridades de justicia de la nación norteamericana, donde sucedió el crimen que dejó en luto a una familia.

“Contestará toda la investigación en Estados Unidos. Acá (no responderá) porque su investigación se va a llevar en Estados Unidos. Está persona tiene mucho que decirle a los padres de Jessie y a su hermana de Sheyla”, manifestó.

SE ENTREGÓ ANTES DE UN OPERATIVO DE LA PNP

De acuerdo con la defensa legal de Sheyla Gutiérrez, Cabrera Cornejo habría tenido en conocimiento que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) iban a realizar un operativo, por lo que decidió entregarse antes de que comiencen su búsqueda.