Puente Piedra: criminales graban extorsión y atacan a balazos a chofer de combi

La ola de inseguridad ciudadana continúa registrándose día a día en Lima. Esta vez, criminales que exigen un pago a conductores de combis informales, grabaron su accionar extorsivo en Puente Piedra. De igual manera, atacaron la unidad vehicular de un chofer.

VIDEO DE LOS HAMPONES

En los videos difundidos por los hampones, se escucha a uno de ellos, pidiéndoles una cuota para que puedan trabajar sin ningún tipo de problema en las calles del distrito, caso contrario, los delincuentes continuarán con los atentados.

“Amigo una pregunta. ¿Ustedes a quién están pagando la cuota?”, comenta en primer momento el hampón a lo que obtuvo para seguir diciendo: "¿No piensan pagarle a Los Vaticanos? A los chamos”, menciona a lo que el chofer manifiesta que no le dará nada.

Tras escuchar esa respuesta, el criminal que se trasladaba a bordo de una motocicleta le asegura que la banda que integra es la que está comandando los casos extorsivos en Puente Piedra. “Esta la llevamos nosotros”, expresa, pero antes de irte desata una balacera.

Finalmente, debido a este hecho, los vecinos del distrito hicieron un llamado a las autoridades para que puedan desplegar agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el propósito de que no se vuelvan a registrar este tipo de episodios.