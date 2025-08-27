Emape anuncia plan de desvíos ante cierre total de Ramiro Prialé por obras de nuevo bypass

La ya congestionada autopista Ramiro Prialé afrontará un escenario aún más complicado debido al cierre total de un tramo clave por la construcción del nuevo bypass Las Torres. Desde este miércoles y por 45 días, la vía permanecerá cerrada en el sentido hacia Lima, desde la avenida Huachipa hasta la avenida Las Torres, como parte del mejoramiento de las vías auxiliares.

Los usuarios ya vienen enfrentando fuertes problemas de tráfico. “La obra bienvenida sea, pero que se apresuren porque ocasiona mucho tráfico y para los que trabajamos es muy inconveniente”, comentó un conductor. Otro vecino de Ate señaló que los traslados se han vuelto insoportables: “Desde Ceres media hora para llegar hasta acá nomás, y a veces demora hasta una hora o más. La otra vez estuve atrapado en el tráfico hora y media”.

La situación también afecta la seguridad de los peatones. “Todos los días es lo mismo, la gente arriesga su vida para cruzar por el motivo de las obras”, reclamó un transeúnte que debe caminar desde la Carretera Central para tomar transporte público.

PLAN DE DESVÍO

Ante esta coyuntura, Emape —la empresa municipal encargada del proyecto— ha previsto un plan de desvíos. Según explicó su vocero, Lesh Espinoza, el tramo de la Ramiro Prialé que viene desde Chosica hacia Lima se convertirá temporalmente en doble sentido. Además, los vehículos que se dirijan hacia la capital deberán salir por la avenida Huachipa. Para el tránsito liviano, también se ha habilitado un desvío por la avenida Circunvalación.