'Los D.E.S.A de Angélica Gamarra': cae banda con armas de guerra, granadas y dinamita

Duro golpe a la delincuencia. La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a 12 ciudadanos de nacionalidad venezolana, integrantes de la peligrosa banda criminal denominada “Los D.E.S.A de Angélica Gamarra”, dedicada al robo, hurto y extorsión.

El operativo se desarrolló en inmediaciones del parque de la Juventud, en Los Olivos, y se extendió hasta un búnker ubicado en la avenida 28 de Julio, donde los agentes lograron ubicar a los sospechosos.

Durante la intervención se produjo un enfrentamiento entre los delincuentes y efectivos de la Dirección de Inteligencia de la GRECCO de San Juan de Lurigancho; sin embargo, la acción culminó sin heridos.

HALLARON DROGA, EXPLOSIVOS Y MÁS

En el poder de los detenidos, la PNP halló granadas, explosivos, drogas, armas de fuego, cartas extorsivas, celulares de dudosa procedencia y un vehículo presuntamente robado. Los 12 capturados fueron trasladados a la dependencia policial del sector.