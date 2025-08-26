Estafan a casi 40 personas con el “cuento” del trabajo en España

Treinta y seis ciudadanos peruanos denunciaron haber sido víctimas de una organización que ofrecía empleo en España a cambio de un pago inicial de 1.000 dólares. Los afectados, provenientes de diversas regiones, llegaron a Lima con la ilusión de viajar al extranjero tras renunciar a trabajos estables y vender pertenencias. Sin embargo, descubrieron que la supuesta agencia no había gestionado boletos ni contratos.

El fraude se montó a través de anuncios en internet y grupos de WhatsApp. El contacto principal, que se identificaba con el nombre falso de Erick Añacate, aseguraba tener convenios con empresas españolas y solicitaba depósitos en cuentas peruanas para cubrir gastos de inscripción y trámites. Con esa versión, convencía a los postulantes de trasladarse a Lima para un viaje programado el 25 de agosto.

Las sospechas surgieron cuando los afectados fueron alojados en un hotel cerca al Aeropuerto Internacional José Chávez sin recibir información concreta sobre sus vuelos ni la empresa contratante. La ausencia de Añacate y la exigencia del hotel de abandonar las habitaciones por falta de pago destaparon la estafa. Ante la situación, las víctimas recurrieron a la Policía Nacional para denunciar lo ocurrido.

HAY CINCO DETENIDOS

Agentes de la División de Estafas de la Dirincri intervinieron en el lugar y detuvieron a cinco personas vinculadas con la red, entre ellas a la titular de la cuenta bancaria usada para recibir los depósitos. Mientras tanto, el presunto cabecilla que usaba el nombre de Erick Añacate permanece prófugo y es considerado el principal responsable del fraude que dejó sin ahorros ni empleo a decenas de familias.