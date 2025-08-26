VMT: capturan a cuatro implicados en ataque a trabajador de la Línea 1

Un trabajador de seguridad de la Línea 1 del Metro de Lima resultó gravemente herido luego de recibir el impacto de una bombarda durante un ataque perpetrado por barristas en la estación Villa María del Triunfo, la mañana del domingo 24 de agosto, en la antesala del clásico del fútbol peruano.

El hecho se produjo cuando tres sujetos ingresaron al recinto y agredieron al agente, que cayó al suelo tomándose el rostro por el dolor. Los pasajeros presentes entraron en pánico al escuchar gritos y observar cómo los atacantes permanecían dentro de la estación pese a haber causado la lesión. Testigos indicaron que, en paralelo, otros barristas lanzaban piedras desde el exterior.

DETIENEN A PRESUNTOS AUTORES

La víctima tuvo que ser evacuada en silla de ruedas, mientras la Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda. Gracias a las acciones conjuntas de la Dirección de Inteligencia, la División de Búsqueda de Personas y la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur (Brecc), se logró ubicar a los presuntos autores en un asentamiento humano de VMT. Un dron policial registró cómo los sospechosos intentaron esconderse antes de ser intervenidos la madrugada del martes 26.

Durante la intervención se incautó un arma de fuego, nueve municiones y material explosivo. Los detenidos fueron identificados como José Miguel Rodríguez Romero, alias Jota, ciudadano venezolano que vestía una camiseta de Alianza Lima al momento de su captura, y Jessica Johana Lozano Moscoso, de nacionalidad peruana. Ambos cuentan con antecedentes: Rodríguez por tráfico ilícito de drogas y Lozano por lesiones. Además, se detuvo a dos menores de 15 y 17 años.

Fuentes policiales informaron que el adolescente de 17 años habría confesado pertenecer a la barra de Alianza Lima Comando Sur – Los Ilegales y haber efectuado disparos cerca de la estación el día del ataque. Los intervenidos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal para las diligencias de ley, mientras que la investigación continuará a cargo de la Brecc Lima Sur.