Cierran parcialmente Vía de Evitamiento por enorme forado

El tránsito en la Vía de Evitamiento se vio afectado este lunes tras la aparición de grandes forados en el carril de sur a norte, a la altura de los trabajos ejecutados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las irregularidades en la pista generaron congestión vehicular y obligaron a un despliegue inmediato de señalización y desvíos.

Según información preliminar, los agujeros se habrían originado luego de los trabajos de aplanamiento realizados con maquinaria pesada en la zona. La capa asfáltica cedió de manera significativa, presuntamente a raíz de la rotura de una tubería, lo que debilitó el terreno y produjo el hundimiento.

Como medida de precaución, las autoridades dispusieron el cierre parcial de dos carriles en el tramo afectado. Brigadas de mantenimiento iniciaron las labores de reparación para recuperar la transitabilidad y reducir los riesgos de accidentes en este punto de la vía rápida.

LIMA EXPRESA SE PRONUNCIA

Carlos Rubio, gerente de Lima Expresa, indicó que las restricciones al tránsito se mantendrán hasta que los daños sean completamente subsanados. Asimismo, pidió comprensión a los conductores y exhortó a respetar las señalizaciones mientras duren los trabajos de recuperación de la pista.