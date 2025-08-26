Tren Lima-Chosica: situación de vías férreas desde Desamparados hasta Chaclacayo

A más de un mes de haber llegado desde California, los primeros ocho vagones del proyecto de tren Lima–Chosica permanecen almacenados en el Parque de la Muralla, en el Cercado de Lima. Panamericana Televisión pudo constatar que varias de las unidades presentan ventanas y puertas deterioradas, sin que hasta el momento exista una fecha oficial para que el servicio entre en funcionamiento.

Mientras tanto, el punto de partida inicial, la antigua estación de Chosica construida en 1870, espera ser reemplazada por una moderna central que facilite el tránsito de 350 mil vecinos del distrito y más de un millón de habitantes de Lima Este. El alcalde de Chosica, en declaraciones a este medio, destacó la urgencia de contar con esta infraestructura para reducir las horas de viaje hacia la capital, que actualmente pueden extenderse hasta cuatro horas.

Otro de los temas pendientes es la seguridad. Dirigentes vecinales de Chaclacayo y Santa Clara alertaron sobre la falta de un plan técnico que garantice protección en los tramos donde la línea férrea atraviesa zonas residenciales. Aseguran que no existen vallas de seguridad y que el proyecto ha sido impulsado “al caballazo”, sin considerar el riesgo para niños, ancianos y conductores que circulan en la zona.

LABORES DE MANTENIMIENTO

En paralelo, las labores de mantenimiento en la estación de Desamparados ya concluyeron, pero aún no se define cuándo podría empezar a operar el ansiado tren. Según lo propuesto por el alcalde Rafael López Aliaga, se contempla inicialmente un servicio con dos convoyes diarios, uno por la mañana hacia Lima y otro de retorno por la tarde. Sin embargo, todavía falta definir estaciones, seguridad y el modelo de gestión que permitirá que el proyecto se convierta en realidad.