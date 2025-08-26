Callao: denuncian irregularidades en traslado de helicóptero que derribó poste

Un hecho insólito sorprendió a los vecinos del Callao la tarde del lunes, cuando un helicóptero fue trasladado en un camión como si se tratara de una carga común. Durante el recorrido, la aeronave impactó contra un poste de telecomunicaciones en la intersección de la avenida Miguel Grau con el jirón Guisse, arrastrando cables a lo largo de su trayecto.

El incidente ocurrió cerca de la 1:18 p.m., cuando el conductor realizó una maniobra en “U” y provocó la caída del poste, generando alarma entre los transeúntes que corrieron para evitar ser alcanzados.

Posibles irregularidades en el traslado

Según explicó el especialista en transporte Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, un traslado de esta magnitud califica como carga especial, lo que exige contar con autorización de Provías Nacional y cumplir requisitos específicos de seguridad.

Pese a que el conductor del camión, Richard Salguero Rodríguez, fue intervenido por serenos y policías en el lugar, al día siguiente la Comisaría del Callao confirmó que no permanecía detenido. Incluso, la denuncia registrada en el sistema horas después no guardaba relación con el caso.