Asesinan a trabajador de car wash en Cercado de Lima: víctima trabajaba en el local desde hace dos meses

Un nuevo caso de sicariato en la capital. Un hombre identificado como Carlos Carmen, de 20 años, fue asesinado a balazos este martes 26 de agosto en los exteriores de un carwash ubicado en el Cercado de Lima.
Según testigos, un sujeto llegó a bordo de un vehículo rojo y, sin mediar palabra, disparó contra la víctima, impactándole en la cabeza. Carmen había llegado a dicho establecimiento hace apenas dos meses en busca de empleo.
HECHOS VIOLENTOS
Se conoció que el negocio no esta siendo víctima de amenazas o extorsiones recientes. Pero esta no es la primera vez que el local y sus alrededores son escenario de hechos violentos.
En marzo de este año, uno de los trabajadores fue amenazado por un desconocido; semanas después, otro joven que se encontraba en la zona fue atacado. Asimismo, en enero, un hombre que laboraba frente al carwash fue asesinado por sicarios.