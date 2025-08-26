24 Horas Edición Central

26/08/2025

Asesinan a trabajador de car wash en Cercado de Lima: víctima trabajaba en el local desde hace dos meses

Según testigos, un sujeto llegó a bordo de un vehículo rojo y, sin mediar palabra, disparó contra la víctima, impactándole en la cabeza.



Un nuevo caso de sicariato en la capital. Un hombre identificado como Carlos Carmen, de 20 años, fue asesinado a balazos este martes 26 de agosto en los exteriores de un carwash ubicado en el Cercado de Lima.

Según testigos, un sujeto llegó a bordo de un vehículo rojo y, sin mediar palabra, disparó contra la víctima, impactándole en la cabeza.  Carmen había llegado a dicho establecimiento hace apenas dos meses en busca de empleo.

HECHOS VIOLENTOS

Se conoció que el negocio no esta siendo víctima de amenazas o extorsiones recientes. Pero esta no  es la primera vez que el local y sus alrededores son escenario de hechos violentos.

En marzo de este año, uno de los trabajadores fue amenazado por un desconocido; semanas después, otro joven que se encontraba en la zona fue atacado. Asimismo, en enero, un hombre que laboraba frente al carwash fue asesinado por sicarios.


Temas Relacionados: CarwashCercado De LimaCrimenSicariato

También te puede interesar:

BANNER