Santa Anita: sicario que asesinó a chofer de línea 505 grabó crimen con su celular

La inseguridad golpea nuevamente al sector transporte. Un conductor de la empresa de la línea 505, identificado como Percy Martín Custodio Arellano, de 35 años, fue asesinado de diez disparos en Santa Anita por un falso pasajero que descendió de la unidad y abrió fuego contra él en pleno cruce de las avenidas Los Chancas y Huarochirí. El ataque fue registrado en video y luego enviado por la banda criminal "El Clan del Norte" a los transportistas de la empresa, como amenaza de extorsión.

Horas después, otro video con el cuerpo sin vida del conductor fue compartido por los delincuentes, quienes reiteraron sus amenazas a la empresa de transporte. El crimen ha generado conmoción entre los compañeros de trabajo de la víctima, quienes lo recuerdan como un hombre trabajador y de carácter positivo, pese a las dificultades que enfrentaba a diario en su labor como chofer.

Este hecho se suma al atentado que sufrió Alejandro Vargas Antesana, conductor de la empresa Santa Catalina, quien la semana pasada fue baleado por un falso pasajero en San Juan de Lurigancho. Pese a recibir dos impactos de bala, uno de los cuales permanece alojado en su pómulo, logró conducir hasta un hospital y sobrevivir. Actualmente salió de la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque requiere una cirugía pendiente.

CONDUCTOR REQUIERE OPERACIÓN

Los familiares de Vargas exigen celeridad en la captura de los responsables y en la atención médica. Su hermana, Rosa Vargas, pidió al Seguro Integral de Salud que agilice la entrega del material quirúrgico necesario para la operación. “Es lamentable que tantas familias estén quedando sin padres por culpa de la delincuencia”, declaró, al tiempo que reclamó mayor acción de las autoridades frente a la ola de extorsiones contra choferes.