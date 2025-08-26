San Isidro: municipio anuncia investigación tras choque y atropello que dejó cinco heridos

Un grave accidente de tránsito se registró en la avenida Jorge Basadre, en San Isidro, donde una camioneta de la Subgerencia de Tránsito del distrito embistió a una mujer de 36 años que se trasladaba en un scooter eléctrico rumbo a su trabajo.

El hecho ocurrió a las 9:16 de la mañana cuando un vehículo plomo intentó girar de manera intempestiva hacia la calle Las Palmeras. La maniobra provocó que la camioneta municipal, que circulaba a gran velocidad, perdiera el control y terminara arrollando a la joven que esperaba incorporarse a la vía.

Cinco personas heridas

El choque dejó cinco heridos: el conductor y los ocupantes de la camioneta municipal, el chofer del auto plomo y la mujer en scooter, identificada como Jeannette López Cáceres, quien deberá ser sometida a una cirugía en el brazo izquierdo.

La Municipalidad de San Isidro informó que realizará las investigaciones correspondientes para determinar las causas y responsabilidades del accidente.