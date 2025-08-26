Surquillo: al menos 45 heridos tras choque de tres buses del Metropolitano en Estación Angamos

Un grave accidente de tránsito se registró la noche del martes 26 de agosto en la Estación Angamos del Metropolitano, en Surquillo. Tres buses colisionaron en la vía exclusiva, dejando como saldo al menos 45 personas heridas, varias de ellas con lesiones en la cabeza y cortes por los vidrios rotos.

De acuerdo con los testigos, uno de los buses que se había detenido para el descenso y abordaje de pasajeros fue impactado por otro que circulaba en la misma dirección. Por el alcance, una tercera unidad también se vio involucrada en el choque, lo que generó momentos de pánico entre los pasajeros.

Una de las usuarias relató que el golpe fue tan fuerte que varios pasajeros cayeron al suelo y el parabrisas se hizo añicos. “Se han llevado como cinco personas que sangraban y había otras con golpes en la cabeza”, señaló. La magnitud del impacto obligó a la movilización inmediata de los equipos de rescate.

BOMBEROS ATENDIERON EMERGENCIA

Hasta la zona llegaron al menos diez unidades de los Bomberos y brigadas del SAMU para atender a los heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a centros de salud cercanos. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que activó el protocolo de emergencia y coordinó las acciones de auxilio, mientras que el accidente ocasionó una gran congestión en los alrededores.