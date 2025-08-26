Hombre es asesinado a balazos dentro de juguería en SJL: víctima tenía antecedentes

Lo que debía ser un desayuno cotidiano terminó en tragedia. Francesco Pablo Minaya Tapia, de 38 años, fue asesinado de varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en la juguería Estación Fruta, ubicada en la calle Los Cipreses, en San Juan de Lurigancho.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:18 de la mañana. Un sujeto vestido con el rostro descubierto ingresó al local, sacó un arma y disparó al menos cuatro veces contra Minaya. Tras el crimen, el sicario salió corriendo con dirección a una moto que lo esperaba en el exterior.

En las imágenes de seguridad se observa a Minaya compartiendo mesa con un hombre identificado por familiares como alias Piwi. Lo llamativo es que este acompañante mostró una actitud extraña desde su llegada: usaba constantemente su celular, salió de la juguería tras el ataque y nunca regresó. Las primeras hipótesis apuntan a que habría “centrado” a la víctima.

SUJETO TENÍA ANTECEDENTES

La pareja de la víctima indicó que Minaya trabajaba en construcción civil y que ese día se había ausentado de sus labores para realizar trámites personales. Sin embargo, la policía informó que tenía antecedentes: en octubre de 2023 fue detenido por intentar asaltar un restaurante en Lurín y en febrero de este año se le vinculó al robo de un banco en La Molina. Además, había salido del penal Castro Castro en marzo, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.