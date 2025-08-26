Callao: helicóptero transportado en camión derriba poste y genera alarma

Un inusual accidente generó alarma en el Callao cuando un helicóptero, que era transportado por un camión de carga, derribó un poste en plena vía. El hecho ocurrió a plena luz del día y provocó que transeúntes salieran corriendo para ponerse a salvo.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en que el vehículo pesado, al realizar un giro, impacta con la cola de la aeronave contra un poste, ocasionando su caída inmediata.

La Municipalidad Provincial del Callao informó, mediante un comunicado, que se desplegó personal de servicios públicos para reponer el poste derribado. Los trabajos se realizaron la tarde de este martes, varias horas después del incidente.

CHOFER DETENIDO

El conductor del camión fue detenido por la Policía tras ser acusado de realizar maniobras temerarias que derivaron en el impacto. Hasta el momento no se ha confirmado la finalidad del traslado de la aeronave ni la empresa propietaria del helicóptero.