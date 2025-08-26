San Isidro: choque entre camioneta municipal y auto deja cinco heridos

En horas de la mañana de este martes 26 de agosto, el choque entre una camioneta municipal y un auto particular en el cruce de la calle Las Palmeras con la Av. Jorge Basadre, en San Isidro, dejó como saldo cinco personas heridas.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad del distrito, se observa que la unidad de color ploma siendo embestida por el coche de la subgerencia de tránsito. En medio de la colisión, una joven que se trasladaba a borde un scotter salió perjudicada.

Producto al impacto, la chica que se movilizaba en el vehículo menor terminó debajo de la camioneta municipal, a la espera de que los ocupantes puedan brindarle la ayuda necesaria, para ser conducida a un establecimiento de salud cercano.

Finalmente, se presume que la unidad del municipio se habría pasado la luz roja del semáforo antes del impacto, sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra analizando las imágenes respectivas para conocer las causas de la colisión.