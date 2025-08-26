Objetos perdidos en el Metropolitano: ¡desde un dron hasta un scanner!

Insólito. ¿Se le perdió su celular o lentes mientras viajaba por el servicio del Metropolitano? Es posible que sus pertenencias aún estén esperando por ser recuperadas. En la estación Central de este servicio de transporte hay un área de objetos perdidos donde se conserva diversos objetos personales de usuarios, informó el vocero de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, Fredy Céspedes.

Llama la atención no solo la cantidad de objetos perdidos, sino los elementos variopintos que se guardan en la zona de seguridad como una plancha, una olla arrocera, laptops, diversos celulares, un dron y hasta un scanner.

¿CÓMO RECUPERAR SUS PERTENENCIAS?

Fredy Céspedes explicó que los usuarios que han extraviado sus pertenencias pueden acercarse hasta la oficina de seguridad de la estación Central del Metropolitano para recuperarlas. El vocero de la ATU explicó que ya se han devuelto más de 150 objetos hasta la fecha, pero quedan en custodia 198.

Añadió que el proceso de entrega inicia con una breve entrevista al usuario donde se le consulta detalles del objeto para verificar que se trata del propietario, además se solicita el llenado de una ficha con sus datos personales y se le toma una fotografía.

HORARIOS DE ATENCIÓN

El horario de recojo presencial es de 9 a.m. a 1 p.m., y en la tarde desde las 2 p.m. hasta las 5 p.m. En el caso de llamada telefónica, puede contactarse al 203 9000 en el horario de 7 a.m. a 7 p.m.

Según la ATU, los usuarios tienen hasta tres meses para recuperar sus pertenencias, posterior a ese tiempo se destruyen los documentos personales y los artículos útiles se donan a instituciones sociales.