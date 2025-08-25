Violencia en Ate: cinco personas heridas por bala tras enfrentamiento de barristas

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó en una noche de terror. El Pasaje Puruchuca, en el distrito de Ate, se convirtió en escenario de una batalla campal luego del clásico jugado el domingo 24 en el Estadio Monumental. Barristas armados con palos, piedras e incluso bombas molotov sembraron el caos en la zona, dejando 12 viviendas afectadas, según informó la Municipalidad de Ate.

La violencia escaló a niveles extremos: en videos grabados por los mismos barristas se observa cómo incendiaron una motocicleta, mientras otros manipulaban armas de fuego. Testigos aseguraron que incluso se registraron disparos en medio de los enfrentamientos.

El saldo fue de cinco personas heridas por proyectil de arma de fuego, tres de ellas dadas de alta y dos que permanecen hospitalizadas por la gravedad de sus lesiones.

INVESTIGAN EL CASO

La Comisaría de Ate Vitarte asumió las investigaciones para esclarecer la participación de los detenidos y dar con los verdaderos responsables de los desmanes que pusieron en riesgo la vida de decenas de familias.