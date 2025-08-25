El Agustino: acribillan a hombre que estaba dentro de su vehículo

Un violento crimen enlutó la tarde de este lunes a una familia en El Agustino. Un hombre identificado como Renzo Alex Rodríguez, de 25 años, fue acribillado por sicarios cuando permanecía dentro de su vehículo, estacionado en las inmediaciones del Parque 4.

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 6:00 p.m., momento en el que se escuchó una ráfaga de más de 20 disparos. Tras el atentado, los atacantes escaparon a bordo de una motocicleta con dirección desconocida, generando pánico en los alrededores.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen para iniciar las diligencias de investigación. Las autoridades no descartan que el asesinato esté vinculado a un ajuste de cuentas, aunque aún se analizan las evidencias recolectadas en la escena.

VECINOS ATEMORIZADOS

El hecho ha generado indignación entre los vecinos, quienes exigieron mayor presencia de efectivos policiales y patrullaje constante en la zona, señalando que la delincuencia y los crímenes por encargo se han convertido en una amenaza cotidiana en el distrito.