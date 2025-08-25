Municipalidad de Lima presentó segundo lote de trenes donados por Caltrain que llegaron al Callao

El segundo lote de trenes donados por el gobierno de California a la Municipalidad de Lima arribó al puerto del Callao. Se trata de 47 coches, 8 locomotoras y cuatro contenedores con repuestos que complementan el primer envío de 43 vagones y 11 locomotoras. Pese a la expectativa generada, aún no hay claridad sobre la puesta en marcha de estas unidades, que permanecen detenidas en depósitos a la espera de una decisión conjunta entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la comuna limeña.

El alcalde Rafael López Aliaga adelantó que cederá los trenes al Ejecutivo bajo la figura de “usufructo”, pero con la condición de que el MTC los ponga en operación en un plazo breve, de lo contrario la cesión quedaría sin efecto. Además, aseguró que la implementación de muros de seguridad para el tramo Lima–Chosica no costaría más de 2 millones de dólares y podría ejecutarse en 90 días si existe voluntad política.

No obstante, la puesta en marcha enfrenta varios obstáculos. Vecinos que viven a pocos metros de la línea férrea en el Callao manifestaron su preocupación por posibles expropiaciones y la falta de mesas de diálogo efectivas. “Llevamos más de 40 años aquí y no sabemos adónde nos reubicarán”, denunció una comerciante de la zona de Gambeta Baja. El alcalde reconoció que algunas expropiaciones serían necesarias, en especial en áreas ocupadas por invasiones.

¿INTERESES POLÍTICOS?

López Aliaga también denunció que intereses políticos estarían retrasando el inicio del proyecto y responsabilizó al actual ministro de Transportes de frenar la operación por motivos electorales. En tanto, aseguró que los vagones donados mantienen óptimas condiciones, pues operaban hasta diciembre pasado en el estado de California. Según la concesionaria APM Terminals, el desembarque y traslado de las unidades tomará una semana.