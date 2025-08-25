Callao: recuperan instrumentos musicales robados a “Orquesto Zaperoko”

La Policía Nacional del Perú logró recuperar los instrumentos musicales que habían sido robados a la reconocida Orquesta Zaperoko, tras una rápida intervención ejecutada en el Callao. El operativo se llevó a cabo pocas horas después de la denuncia y permitió asegurar los bienes valorizados en miles de soles.

Durante la acción policial también se detuvo a Leandro Enrique Zeña Quillaputa, quien sería uno de los implicados en el robo. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias de investigación.

Los agentes informaron que los instrumentos se encontraban en una vivienda del primer puerto, desde donde iban a ser comercializados de manera ilícita. Gracias a la alerta temprana y al despliegue policial, la orquesta chalaca podrá volver a contar con sus herramientas de trabajo musical.

TRABAJO POLICIAL

Los integrantes de la reconocida Orquesta Zaperoko agradeció públicamente la rápida respuesta de la Policía Nacional del Perú, resaltando que los instrumentos son parte fundamental de su identidad artística y de la continuidad de sus presentaciones. En las próximas horas se espera la captura de otros implicados en este robo.