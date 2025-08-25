Vecinos de Miraflores rechazan caseta de serenazgo en parque: "Es ilegal, se está violando la ley"

Un nuevo conflicto se desató en Miraflores luego de que la Municipalidad del distrito decidiera instalar una caseta de serenazgo en el parque Leoncio Prado. La medida, que según el municipio busca reforzar la seguridad ciudadana, ha sido cuestionada por los vecinos, quienes consideran que vulnera la intangibilidad de una de las áreas verdes más representativas de la zona.

“Esta obra es ilegal, se está violando la ley. La ordenanza 1852 de la Municipalidad Metropolitana de Lima dispone en su artículo 6° la intangibilidad de las áreas verdes de uso público”, manifestó una vecina.

ALCALDE DE MIRAFLORES SE PRONUNCIA

Por su parte, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, defendió la instalación de la caseta: “La seguridad es prioridad, no va a ser invasiva. La ley permite en espacios públicos construir solo para seguridad, a pedido de los vecinos que han cambiado de parecer”, sostuvo.

Sin embargo, los residentes negaron haber participado en reuniones con las autoridades municipales para dar su aprobación a esta medida. Ellos insisten en que, si bien apoyan el incremento de la seguridad, no están dispuestos a sacrificar un espacio verde emblemático del distrito.