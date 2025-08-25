Extorsión en SJL: colegio pasa a clases virtuales por amenazas de delincuentes

Un grupo de padres de familia del colegio inicial Rayitos de Sol marchó hasta la comisaría de 10 de Octubre para exigir seguridad, luego de que la institución educativa fuera amenazada por delincuentes que exigen el pago de 18 mil soles mensuales para no atentar contra el plantel.

La directora del nido recibió un mensaje extorsivo acompañado de la fotografía de una granada, donde los criminales advirtieron que “volarían el colegio” si no cumplía con el pago. Este hecho ha generado gran temor entre los padres, quienes aseguran que sus hijos corren peligro.

CLASES SUSPENDIDAS

Debido a las amenazas, las clases presenciales fueron suspendidas y los alumnos pasaron a la virtualidad. Sin embargo, los padres señalan que esto afecta el aprendizaje de los niños. “Tengo dos hijos y solo una computadora. No es lo mismo estudiar en línea, los niños aprenden más en el aula”, sostuvo una madre.

Desde la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi indicó que los estudiantes volverán a clases presenciales apenas se garantice la seguridad policial. “Los padres no van a retornar mientras no vean patrullaje constante y cámaras interconectadas”, precisó.