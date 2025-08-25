Terror en el Cercado de Lima: enfrentamientos de barristas dejan dos menores heridos de bala

La violencia entre barristas volvió a teñir de sangre las calles de Lima. Una balacera registrada en la zona conocida como Planeta, en el Cercado, durante los enfrentamientos entre seguidores de Universitario y Alianza Lima dejó como saldo varios heridos, entre ellos dos menores de edad.

Una asistente legal relató que salió de casa sin percatarse de los disturbios y terminó con una herida de bala en el brazo. Pero los casos más graves fueron los de Sebastián, un adolescente de 13 años, y Luis Ángel, de 15.

El primero recibió un impacto de bala a la altura de la cadera cuando acudía a recoger comida y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital Loayza. Posteriormente, sus familiares solicitaron su derivación al Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja.

Luis Ángel, en tanto, fue alcanzado por un proyectil en el cuello mientras estaba junto a su madre. El Hospital Loayza informó luego que el adolescente fue intervenido quirúrgicamente y se le extrajo el proyectil, permaneciendo estable y en observación.

DAÑOS MATERIALES

Además, los disturbios dejaron daños materiales en viviendas de la zona, como la de una vecina que denunció haber sido blanco de ataques previos por tener pintas alusivas a Alianza Lima. La violencia no se limitó al Cercado. En Villa María del Triunfo, un trabajador de seguridad de la Línea 1 del Metro de Lima resultó herido en el rostro durante otro enfrentamiento previo al clásico.