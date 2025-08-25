INPE informa que Betssy Chávez podría morir en tres días si continúa con la huelga de hambre

Tras conocerse que la expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, se encuentra en estado critico por continuar con la huelga de hambre en el interior del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, el abogado de Chávez Chino, Raúl Noblecilla, se pronunció sobre el estado de salud de su patrocinada con una noticia poca alentadora.

La defensa legal de la extitular de la PCM anunció que de acuerdo a un informe compartido por un médico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), su patrocinada podría perder la vida si continúa con la medida que inició desde varios días atrás.

"La falta de ingesta de agua puede ocasionar falla renal. alteraciones graves de electrolitos, alteraciones de la consciencia, trastornos cardiovasculares, y la muerte de un plazo aproximadamente 3 - 5 días", se puede leer en el documento de Noblecilla.

SUSPENSIÓN DE SU HUELGA DE HAMBRE

A través de una carta compartida, Betssy Chávez anunció la suspensión de su huelga de hambre el 24 de agosto, sin embargo, al no llegar a un acuerdo con las autoridades del INPE decidió continuar con la medida.