Chorrillos: autoridades alertan a bañistas no ingresar al mar por fuertes oleajes

Los oleajes anómalos sorprendieron a diversas regiones del país este último fin de semana. En Lima, distritos como La Punta y Chorrillos se vieron impactados por la fuerza del mar, generando preocupación en la ciudadanía.

Al respecto, Joel Valdivia, subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres de Chorrillos, brindó recomendaciones ante la emergencia. “En Chorrillos el oleaje no ha sido tan fuerte ayer. Hoy el mar esta normal. Sin embargo, se ha recomendado a los surfistas tener mucho cuidado, ya que suelen buscar olas grandes”, precisó.

El funcionario indicó que las playas del distrito se encuentran bajo alerta de peligro con bandera roja, con el fin de prevenir accidentes en los bañistas. “No está cerrada la playa porque el oleaje no es tan intenso, pero pedimos a los visitantes que extremen cuidados”, recalcó.

OLEAJES IRÁN HASTA EL 27 DE AGOSTO

Cabe recordar que días atrás, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió una alerta por oleajes anómalos a nivel nacional, vigente del 20 al 27 de agosto.