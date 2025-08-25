Precio de pescados y mariscos aumenta por oleajes anómalos

Los oleajes anómalos de fuerte intensidad registrados en los últimos días debido a la intensificación del Anticiclón del Pacífico Sur ha generado un leve incremento en el precio de algunos productos marinos.

Es así que en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo, algunos pescados como el jurel, el bonito, la picuda y diversos mariscos se vienen ofertando con un precio mayor a lo habitual.

"El bonito hoy día ha estado entre 8 soles y 8.50. Hace una semana ha estado 6 soles, 6.50, así ha estado. El jurel también por lo que ha estado en veda. Hace una semana ha estado 3 soles y desde hace 3 días ya está como 4.50", señaló una comerciante.

SOBRE LA POTA

Cabe precisar que el precio de la pota también se ha incrementado en un sol y 50 céntimos más debido a que se encontraba en veda hasta hoy, sin embargo, debido a los oleajes anómalos, la pesca de este producto está muy escaza.