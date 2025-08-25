Cercado de Lima: mujer recibió disparo en el brazo durante enfrentamiento entre barristas

El último domingo 24 de agosto, se jugó una edición más del clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, sin embargo, el espectáculo deportivo fue opacado por diversos enfrentamientos entre barristas cremas y blanquiazules en diversos puntos de la capital.

Uno de los lugares donde se registró una trifulca entre los simpatizantes de los clubes nacionales fue en la urbanización Planeta en el Cercado de Lima, distrito en el que una mujer resultó herida en el brazo luego de haber recibido un disparo en su extremidad, lo que conllevó a ser conducida a un hospital cercano.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En conversación con 24 Horas, la víctima identificada como Jimena brindó detalles de lo que sucedió. Durante sus declaraciones mencionó que salió de su predio a una bodega cercana para adquirir unos productos, sin imaginar, que se cruzaría con los hinchas de los equipos.

“Salí con la intención de ir a comprar, pero lastimosamente no me había percatado de la balacera entre los barristas de la U y Alianza. Uno de las balas terminó impactándome en mi brazo, afortunadamente no afectó ningún hueso. Solo ha sido un roce del proyectil”, comentó.

Finalmente, la mujer reveló que los médicos del hospital Arzobispo Loayza le han dado un descanso médico de un mes, lo que la perjudica a nivel laboral, por lo que, hizo un llamado a las autoridades respectivas a dar con el paradero de los responsables.