Mar se desborda debido a los oleajes anómalos en el litoral ¿Hasta cuándo seguirá el fenómeno?

Esta mañana lluviosa amaneció sorprendiendo a los vecinos del distrito de La Punta, en el Callao se vio afectado por un fuerte oleaje anómalo que provocó el desborde del mar en la playa La Arenilla.

El fenómeno terminó inundando parques, calles y áreas deportivas cercanas a la orilla.

¿Cuándo terminará el oleaje anómalo?

De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, este fenómeno del oleaje anómalo se prolongará hasta el miércoles 27 de agosto, con olas que alcanzarán entre tres y cuatro metros de altura a lo largo de la costa del país.

Se prevé que esto ocurra entre la tarde del lunes 25 y el martes 26 de agosto.

Cabe señalar que, las autoridades reiteraron el llamado a los vecinos a no acercarse a la franja costera, evitar actividades acuáticas y respetar las restricciones de la Capitanía de Puerto hasta que el oleaje disminuya.