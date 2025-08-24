Sereno invade vereda con su moto y atropella a una vecina en SJM

En el distrito de San Juan de Miraflores, una mujer fue atropellada por un sereno motorizado. Según los vecinos, un grupo de serenos se dirigía a un operativo, cuando uno de los agentes, en cuestión de segundos, comienza a tambalearse al pasar a la vereda muy pegado a la pared intentando no chocar con una mujer, pero la golpea tras perder el control de su unidad.

Tras el fuerte impacto, la mujer se quejaba del dolor luego de que este sereno identificado como Erick Huamán la embistiera brutalmente mientras transitaba con su carrito de compras.

SERENO SE PONE A DERECHO

El agente municipal y sus compañeros que llegaban detrás, auxiliaron a la mujer y la trasladaron a un centro de salud. La víctima se encuentra estable, pero persiste la duda sobre la forma en que el sereno conducía y cómo terminó sobre la vereda.

Cabe señalar que, la municipalidad del distrito no tardó en pronunciarse y emitió un comunicado señalando que el agente será separado de sus funciones y puesto a disposición de la comisaría, pues lo ocurrido constituye una falta grave.