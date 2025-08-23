Miraflores: vecinos rechazan instalación de módulo de serenazgo en parque Leoncio Prado

Un grupo de vecinos del parque Leoncio Prado, en Miraflores, protestó contra la colocación de un módulo de serenazgo en medio del área verde, medida impulsada por la actual gestión municipal. Los residentes argumentan que esta decisión vulnera la ordenanza metropolitana 1852 de 2014, que solo permite construir infraestructura de uso recreativo en espacios destinados a áreas verdes.

Los manifestantes consideran que el crecimiento urbanístico del distrito debería priorizar la protección y el fortalecimiento de las áreas verdes, pero aseguran que ocurre lo contrario. “Nunca se nos consultó sobre este módulo, no hubo reuniones ni coordinación alguna”, reclamaron, además de rechazar la versión del alcalde de que se trate de un tema politizado.

Por su parte, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, defendió la medida al señalar que la seguridad ciudadana es prioritaria y que la caseta representa apenas el 0.06 % del parque. Afirmó que el módulo contará con techos y paredes verdes para integrarse al entorno y aseguró que la iniciativa responde a pedidos de los propios vecinos, recogidos a través de canales de comunicación vecinal.

VECINOS SE PRONUNCIAN

Sin embargo, los residentes niegan haber solicitado la instalación y piden que sus opiniones sean consideradas en futuras decisiones municipales. “No somos políticos, somos vecinos preocupados por nuestras áreas verdes”, manifestaron, exigiendo mayor transparencia y participación en la toma de decisiones que afectan al barrio.