Avenida Grau: poste de luz cae sobre auto y hiere a adulto mayor

Un accidente se registró en la cuadra 13 de la avenida Grau, en Lima, luego de que un poste de alumbrado público colapsara y cayera sobre un vehículo particular. El impacto dejó herido a un adulto mayor de más de 60 años, quien fue trasladado de inmediato al hospital Dos de Mayo para recibir atención médica.

Los vecinos denunciaron que el hecho se originó debido a las excavaciones realizadas por las maquinarias que trabajan en la ampliación del corredor vial Grau. Según señalaron, las obras debilitaron la base del poste hasta provocar su caída, lo que generó gran alarma en la zona y evidenció la falta de medidas de seguridad en el proyecto.

El vehículo afectado pertenece a un taxista que manifestó su preocupación por los daños materiales. “Yo con mi carro trabajo más de 14 años, soy de Huancavelica y lo uso como herramienta de trabajo para salir adelante”, declaró, al advertir que la pérdida afectará directamente la economía de su familia.

INTERPONDRÁ DENUNCIA

Asimismo, el conductor anunció que denunciará el hecho ante la comisaría para exigir la cobertura de los daños ocasionados. “Tengo que poner mi denuncia para que me reconozcan todo lo que ha pasado”, expresó. Los vecinos, en tanto, pidieron a las autoridades mayor control y fiscalización de las obras para evitar futuros accidentes.