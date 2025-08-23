Cayeron “Los Norteños”: banda de extorsionadores sembraba terror en Puente Piedra

La Policía Nacional logró la captura de cuatro presuntos integrantes de la organización criminal conocida como Los Norteños, dedicada a la extorsión, robo y usurpación de terrenos en Puente Piedra y zonas aledañas. El operativo se realizó en la urbanización Villa Los Reyes, donde los agentes de la División de Robos intervinieron a una mujer y tres hombres cuando recibían un pago producto de sus ilícitas actividades.

Los detenidos fueron identificados como Luis Andrés Córdova Eugenio (30), quien ya contaba con denuncias previas por usurpación y extorsión; su padre Edson Efraín Albarracín Huarcaya (53); Jhorman Eudomar Albarracín Campos (31) y Aillyn Giovana Cerreño Reyes (31). Durante la intervención se incautaron armas de fuego de alto poder, entre ellas una pistola Glock y una Baykal, además de un revólver, municiones, una réplica de pistola, cartuchos de dinamita, cinco celulares y una motocicleta robada.

De acuerdo con el coronel Montúfar, de la Dirección de Investigación Criminal, el verdadero cabecilla de la banda sería un sujeto conocido con el alias de “JR”, quien estaría reclutando delincuentes en la zona para usurpar terrenos y controlar actividades ilícitas en Lima Norte. “Se ha identificado que estaría liderando operaciones criminales ligadas a la extorsión y apropiación de tierras”, señaló.

DETENIDOS SERÁN INVESTIGADOS

Los detenidos serán procesados por los delitos contra la tranquilidad pública, tenencia ilegal de armas y municiones, así como contra el patrimonio. La Policía informó que continúa con las investigaciones para dar con el paradero de “JR” y otros integrantes de esta red delictiva que atemorizaba a empresarios y vecinos de Puente Piedra y Ventanilla.